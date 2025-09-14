Caracas dice que EE. UU. "triplicó" los vuelos de aviones espías "contra" Venezuela

Captura de video cedido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). ( EFE )

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía "contra" Venezuela, sumado al despliegue con buques de guerra en el Caribe que Caracas tacha de amenaza.

En un rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que "siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos" en el Caribe, pero, agregó, "ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela".

Por ejemplo, Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

Estos aviones están "diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano", añadió.

"Otro avión que pasa también con mucha frecuencia (...) sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E-3 Sentry AWACS", agregó.

De acuerdo con el ministro, las operaciones se dan en un contexto en el que Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "desplazar al presidente Nicolás Maduro".

Denuncia de Caracas

En la víspera, Caracas denunció que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

"Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe", afirmó Padrino López.

Estados Unidos justifica la presencia de barcos militares en el Caribe para la lucha antinarcóticos.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.