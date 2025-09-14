Senador Luis Sepúlveda dice que Trump es de los presidentes "más racistas" de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un anuncio en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 2 de septiembre de 2025. ( EFE )

El senador estatal de Nueva York, de origen puertorriqueño y nacionalizado dominicano, Luis Sepúlveda, llamó a la comunidad latina en Estados Unidos a unirse para combatir a Donald Trump, "uno de los presidentes más racistas que ha tenido Estados Unidos".

El demócrata Sepúlveda afirmó que el mandatario estadounidense está "violando" todos los preceptos democráticos en ese país.

"El presidente (Donald) Trump le interesa que en Estados Unidos solo vivan personas de color blanco (...). Está hablando de dar cabida al país a ciudadanos blancos de Sudáfrica bajo el pretexto de que están amenazados, cuando en realidad eso no es cierto. Los blancos sudafricanos siguen siendo los más ricos y dueños de las más grandes extensiones de terreno en su país", dijo el legislador en entrevista a EFE.

Consideró que Trump ha violado las leyes una y otra vez y lamentó que "muchos" latinos hayan votado por él en las elecciones de noviembre de 2024, a sabiendas de lo que él decía que iba a hacer de llegar a la Presidencia.

"Tenemos que reunirnos como un grupo y decir vamos a votar por el partido Demócrata y asegurar que la mayoría (de latinos en EE. UU.) regrese al partido Demócrata para poder combatir lo que está haciendo a nivel federal el presidente Trump", precisó.

Visita a RD

Sepúlveda visita República Dominicana al frente de una amplia comisión de asambleístas, miembros de tribunales, empresarios, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil del Estado de Nueva York. Es una misión que realiza por cuarto año consecutivo.

Sepúlveda explicó, por otro lado, que la misión que dirige sostendrá encuentros con la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, así como con universidades para facilitar a estudiantes dominicanos estudiar en Nueva York, así como también para aquellos profesionales interesados en ejercer en esa ciudad.

¿Delincuencia como arma política?

Aseguró que la Administración de Trump utiliza el tema de la violencia como arma política, ya que sólo ha enviado la Guardia Nacional a ciudades bajo control demócrata, pero que no lo hace con otras gobernadas por republicanos.

"Por ejemplo", citó, "no ha enviado la Guardia Nacional al Estado de Luisiana, con niveles de violencia de un 400 % más altos que la ciudad de Nueva York. También en Tennessee y Arkansas hay niveles mucho más altos de criminalidad que en Nueva York, pero esos estados están bajo control republicano", comentó Sepúlveda.

El viernes, Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, la principal ciudad de Tennessee y dijo que su alcalde, el demócrata Paul Young, estaba de acuerdo.

Sepúlveda afirmó que no le sorprendería que Trump envíe la Guardia Nacional a Nueva York como lo hizo en Los Ángeles y en Washington DC, la capital.

"El crimen ha bajado en Nueva York a niveles parecidos a los de antes de la pandemia, lo que pasa es que los focos de atención se dirigen allá por ser la ciudad más grande e importante de Estados Unidos", comentó.

NY seguirá bajo control demócrata

Por otra parte, dijo no tener dudas de que la urbe neoyorquina seguirá bajo control del Partido Demócrata con el candidato de esa organización, el asambleísta Zohram Mandani, y afirmó que el actual alcalde, Eric Adams, quien fue elegido como demócrata y ahora se presentará como independiente, "está en el último lugar" en las encuestas.

Fue elegido por primera vez como senador por el distrito 32 de Nueva York en 2018. En 2022 el presidente dominicano, Luis Abinader, le otorgó la nacionalidad de ese país. Representa a demarcaciones como El Bronx, con una masiva presencia de dominicanos en Nueva York.

El legislador impulsó la aprobación de leyes como la que otorga licencias de conducir a personas sin importar su estatus migratorio, además de la que proporciona becas universitarias a hijos de inmigrantes no regularizados.