Fábrica de ropa militar de EE. UU. anuncia apertura en Puerto Rico creando 400 empleos

Autoridades de Puerto Rico anunciaron este lunes que la compañía textil Bethel Protective Systems, LLC. transferirá parte de sus operaciones en Nueva Jersey al Parque Industrial Palmas Altas en el municipio norteño de Barceloneta, que creará 400 empleos en dos años con una inversión de $8 millones.

"El sector de manufactura de ropa militar tiene una relevancia estratégica frente al panorama y la política militar de nuestra nación. Puerto Rico tiene décadas de experiencia en la confección textil y militar, lo que le otorga una reputación de confiabilidad en calidad y cumplimiento de contratos", apuntó en un comunicado la gobernadora del archipiélago, Jenniffer González.

En la fábrica se diseñarán, confeccionarán y producirán uniformes y productos de protección militares y comerciales, principalmente para agencias federales de defensa y seguridad.

"Esta inversión es resultado del enfoque proactivo de nuestra administración: Bethel dedicó 6 años buscando un lugar para expandir sus operaciones, y a través de nuestro Concierge Ejecutivo y la estrategia de 'reshoring' establecida en la Orden Ejecutiva 2025-012, logramos amarrar esta oportunidad para Puerto Rico", añadió la mandataria.

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón indicó que con la llegada de esta manufacturera realzarán la "fortaleza y competitividad" de Puerto Rico como suplidor estratégico al Gobierno federal en la confección de uniformes y artículos militares.

"Se contempla una inversión multimillonaria en maquinaria, infraestructura y equipo para crear cientos de empleos en dos años, con una nómina anual estimada en $10 millones", dijo Negrón.

PR destino clave

El secretario del DDEC recordó que el esfuerzo de "reshoring" ha generado compromisos de $274 millones en inversión y 2,186 empleos desde el inicio de esta administración, posicionando a Puerto Rico como destino clave.

Además, señaló que la agencia apoya el proyecto con la otorgación de $1,809,000 provenientes del Fondo de Incentivos Económicos: $600,000 para creación de empleos, $900,000 para maquinaria y equipo y $309,000 para infraestructura.

Por otro lado, Roberto Lefranc, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), indicó por su parte que el edificio que arrendará Bethel consta de 34,926 pies cuadrados.

Actualmente, los contratos de la empresa tienen un valor aproximado de $900 millones para los próximos 8 años.

Asimismo, ha recibido una subvención federal de $17 millones para la fabricación avanzada, incluyendo el corte por láser avanzado, chalecos antibalas de última generación y la automatización, lo que traerá oportunidades de empleos bien remunerados a Puerto Rico.