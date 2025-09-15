Maduro: Trump tiene que investigar ataque contra embarcación "supuestamente venezolana"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas (Venezuela). ( EFE/MIGUEL GUTIERREZ )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que investigar el "supuesto ataque" contra una embarcación "supuestamente venezolana", que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron once personas, a quienes acusa de narcotráfico.

"Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un video, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos", afirmó Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).