Maduro insiste en que comunicaciones con EE. UU. están "deshechas" ante "agresión"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas (Venezuela). ( EFE )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este lunes en que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante el despliegue de barcos militares en el mar Caribe, cerca de la frontera del país petrolero, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicaciones a deshechas", dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales en Caracas.

También sostuvo que las conversaciones "no están en cero" y que existe un "hilo básico" con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE. UU. para el país petrolero en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes venezolanos.

"Las comunicaciones no están en cero, no están en cero, pero están deshechas, se mantiene un hilo básico con el señor McNamara que es un marine, un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá, él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve", añadió.

Indicó que el retorno de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos es de "altísima prioridad" para su Gobierno.

Manda a investigar ataque

Por otra parte, Maduro señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe investigar el "supuesto ataque" contra una embarcación "supuestamente venezolana", que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron 11 personas, a quienes acusa de narcotráfico.

"Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un vídeo, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos", reiteró.

Para el mandatario venezolano es "muy grave" que le entregaran a Trump un video sobre el ataque a la embarcación "sin verificar los datos".

"Está el debate sobre si fue verdad, si fueron asesinadas 11 personas que dicen eran de Venezuela. Esa investigación en Venezuela está en curso. Yo espero que esa investigación culmine para poder dar los resultados", señaló.

De acuerdo con Estados Unidos, el barco, en el que supuestamente había un cargamento de drogas, fue derribado con un misil el pasado 2 de septiembre, acabando con la vida de "once terroristas (que) se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos", según escribió ese día Trump en su red social Truth Social, justificando así el ataque".