Rubio afirma que Irán es un "riesgo inaceptable" para Israel, EE. UU. y el mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes en Jerusalén que el régimen iraní "representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo".

En una rueda conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio indicó que su país continuará con su campaña de "máxima presión económica" sobre Irán "hasta que cambie de rumbo" y celebró que los países europeos inicien el proceso de reimponer las sanciones contra el país.

Misiles

Rubio mencionó el "deseo de poseer no solo armas nucleares, sino también misiles de corto y medio alcance" que amenazan, dijo, a la región e "incluso a Europa".

"De hecho, algunos de los misiles que intentan desarrollar ya pueden alcanzar países europeos. Por lo tanto, un Irán nuclear gobernado por un clérigo chií radical que posee no solo armas nucleares en potencia, sino misiles que podrían lanzar esas armas a grandes distancias, representa un riesgo inaceptable", afirmó.

Por eso, indicó que apoyan "al cien por cien" que los países europeos reactiven las sanciones contra Irán. "Eso es exactamente lo que debe suceder", añadió.