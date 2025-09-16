Maduro dice que "amenazas militares" de EE. UU. son un "problema de carácter internacional"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas (Venezuela). ( EFE/MIGUEL GUTIERREZ )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que las que llamó "amenazas militares" de Estados Unidos contra su país, en referencia al despliegue de fuerzas militares en el mar Caribe por parte de Washington, son un "problema de carácter internacional".

El líder del chavismo, quien encabezó el acto de instalación del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, alertó de "una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela", con el fin, reiteró, de forzar un "cambio de régimen" e imponer en la nación suramericana un "Gobierno títere" que satisfaga los intereses de EE. UU., país al que Maduro acusa de querer apoderarse de sus bastas reservas energéticas.

Por tanto, aseveró: "Este no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional".

Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), reiteró que EE. UU., de "manera inmoral", ha sometido al país petrolero a la que describió como "una guerra multiforme y, particularmente en las últimas cinco semanas, a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral", ante la que, según el chavista, se ha despertado un "espíritu patriótico" en la población.

"Hoy por Venezuela lo que corre es un fervor patriótico de amor profundo por el derecho que tenemos a la paz, por el derecho que tenemos a la soberanía, a la autodeterminación", sostuvo el mandatario, quien negó que en su país haya una "grave crisis política", pese a que su controvertida segunda reelección, proclamada en julio de 2024, es señalada como "fraudulenta" por el sector mayoritario de la oposición.

Maduro hizo un llamado a la "unión nacional" de "todos los sectores por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de culturas, de razas y de religiones", lo que considera "el camino para contener la amenaza" estadounidense y "derrotarla plenamente".

Presencia militar de EE. UU.

El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz estará conformado por distintos sectores del país, así como por la junta directiva del Parlamento -controlado por el chavismo-, para defender la soberanía en los ámbitos diplomático, jurídico y político.

EE. UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según denuncia Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido nuclear, así como de más de 4,500 soldados.

Maduro ha advertido que la nación petrolera está en una fase de "lucha no armada", pero, aseguró, si "fuera agredida por el imperio estadounidense", pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada" para enfrentar "al grupo yanqui (estadounidense) invasor".