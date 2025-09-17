Carlos III y Trump pasan revista a la Guardia Real en el castillo de Windsor

Una fotografía proporcionada por el Ministerio de Defensa británico muestra (de izq. a der.) a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, al rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila mientras pasan revista a la Guardia de Honor. ( EFE/EPA/TIM HAMMOND/RAF/UK )

El rey Carlos III y Donald Trump pasaron revista a la Guardia Real en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, como parte de la ceremonia de bienvenida al presidente de Estados Unidos en su visita de Estado al Reino Unido.

El monarca y el mandatario republicano llegaron al patio del castillo y fortaleza de Windsor en una carroza cerrada tirada por seis caballos blancos desde Casa Victoria, una imponente vivienda ubicada en los terrenos de la finca.

Durante la ceremonia, con toda la pompa reservada para este tipo de visitas, se escucharon los himnos nacionales de los dos países antes de la inspección de la guardia real.

En una tienda cubierta instalada en el patio, también estaban la reina Camila y la primera dama, Melania Trump, mientras que muy cerca observaban los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

Ceremonia militar

La magnitud de la ceremonia militar que se ha ofrecido al presidente de EE. UU. no tiene precedentes y marca la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerda.

En total, alrededor de 120 caballos y 1,300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia de bienvenida en Windsor, con 160 efectivos de la Marina Real Británica y 140 de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).

Esta es la segunda visita de Estado que hace el presidente al Reino Unido, tras la de 2019 durante su primer mandato.

Como parte de la pompa que rodea esta visita, la Artillería de Caballería del Rey efectuó 41 disparos desde seis cañones de la I Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando Trump saludaba a los reyes británicos nada más llegar a Windsor.

La presencia del mandatario republicano en territorio británico no está exento de polémica ya que está prevista esta tarde una manifestación en Londres contra Trump.