Cinco policías heridos en un tiroteo en Pensilvania cuando cumplían con una orden judicial

El tiroteo ocurrió en la zona de North Codorus, en el condado de York, donde los agentes fueron atacados cuando cumplían con una orden judicial

    Expandir imagen
    Cinco policías heridos en un tiroteo en Pensilvania cuando cumplían con una orden judicial
    Personal de emergencia bloque una intersección cerca de donde se produjo el tiroteo. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos cinco policías fueron baleados la tarde de este miércoles en un tiroteo en el sur de Pensilvania, donde el tirador supuestamente se quitó la vida, según informaron medios estadounidenses.

    El tiroteo ocurrió en la zona de North Codorus, en el condado de York, donde los agentes fueron atacados cuando cumplían con una orden judicial, según informó la cadena NBC.

    • Tres agentes del Departamento de Policía Regional del Norte de York se encuentran en estado grave y otro agente del mismo departamento se encuentra en estado crítico, según la televisora.

    Un oficial del Departamento del Alguacil del Condado de York también resultó herido.

    El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en un mensaje de X, que había sido informado sobre el incidente y se dirigía al lugar de los hechos.

    Tirador falleció

    Por su parte, el vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, alentó a las personas a mantenerse alejadas de la zona, mientras se conocen más detalles del incidente.

    Según las fuentes citadas por NBC el presunto tirador murió por una herida de bala autoinfligida.

    Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la escena del tiroteo para ayudar con la investigación, dijo la agencia en una publicación en X.

