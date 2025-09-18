Un adolescente mata a un hombre que irrumpió en una casa en Florida y disparó a varias personas

Mauricio Vasco López, de 45 años, ingresó a una casa en Florida mató a una persona y dejó varios heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de dieciséis años mató con una pistola a un intruso armado que asesinó a una mujer en un acto de violencia sin motivo aparente en Middleburg, norte de Florida, informó este jueves la Oficina del Alguacil del Condado de Clay.

Las autoridades del condado, al suroeste de Jacksonville, revelaron en un reporte que un menor de edad no identificado mató el pasado lunes a Mauricio Vasco López, de 45 años y quien entró a una residencia en Middleburg para disparar a sus habitantes pese a no tener nexos evidentes con ellos.

El tirador asesinó a Samantha Cicone, de 39 años, quien tenía una pistola, pero no pudo repeler al atacante y murió en el lugar, donde el adolescente "agarró el arma y disparó dos rondas contra el sospechoso, que quedó críticamente herido" antes de morir en un hospital local, describió el informe policial.

También resultaron heridos Vincent Cicone, de 48 años, y una mujer de 21 años no identificada, mientras que una niña de once años se escondió y una mujer de 47 años, una joven de diecinueve años y un adolescente de dieciocho años huyeron a la casa vecina.

"Hasta ahora, los esfuerzos de investigación no han encontrado evidencia de una conexión previa del sospechoso con la residencia, las víctimas o los familiares sobrevivientes. El motivo aún es desconocido, pero el sospechoso tuvo aparentes crisis mentales recientemente", expuso el comunicado.

"Violencia sin sentido"

La oficina del alguacil calificó el crimen como un "hecho de violencia sin sentido", que ocurrió después de que Vasco López y su esposa abandonaran su casa en Jacksonville pasada la medianoche y condujeran hasta que una llanta se descompuso frente a la casa en cuestión.

El sospechoso dejó en el vehículo a su mujer, quien desconocía sus intenciones, y caminó hacia el inmueble, donde encontró a un hombre llamado James Magruder, el adolescente de 18 años, a quien le ordenó -apuntándole con el arma- entrar a la residencia, donde posteriormente disparó a sus ocupantes.

En julio pasado un niño de catorce años mató con una pistola a sus padres en el área metropolitana de Jacksonville y después llamó para entregarse a la policía, que catalogó el incidente como un asunto "doméstico".

Los homicidios cometidos por menores de edad en Estados Unidos subieron un 65 % de 2016 a 2022, cuando hubo 521, según un reporte del Council on Criminal Justice (CCJ) publicado en septiembre pasado, con las cifras más recientes disponibles.

Más de un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad en el país, cerca del 5 % del total, poseen un arma de fuego, según un informe de la organización The Sentencing Project.