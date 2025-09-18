Bernie Sanders reconoce por primera vez que Israel comete un genocidio en Gaza

El senador independiente de EE. UU., Bernie Sanders, calificó como "genocidio" las acciones de Israel en Gaza, marcando la primera vez que el dos veces candidato a la presidencia estadounidense utiliza ese término para referirse a la campaña militar israelí, que ya ha dejado más de 65,000 muertos en el enclave palestino.

"La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza", escribió Sanders en un artículo de opinión titulado Es genocidio, publicado en sus redes sociales, donde también reconoció que "mucha gente puede estar en desacuerdo con esta conclusión".

El veterano político judío subrayó que, aunque Israel "tenía derecho a defenderse" tras el "brutal ataque" de la "organización terrorista Hamás" sobre territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en su lugar "ha librado una guerra total contra todo el pueblo palestino".

"Limpieza étnica"

Asimismo, denunció que "con el pleno apoyo de la Administración [del presidente Donald] Trump, el gobierno extremista de [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu está llevando a cabo abiertamente una política de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania".

"La verdad es que, ya sea que se le llame genocidio, limpieza étnica, atrocidades masivas o crímenes de guerra, el camino a seguir está claro. Nosotros, como estadounidenses, debemos poner fin a nuestra complicidad en la masacre del pueblo palestino", enfatizó Sanders, senador por el estado de Vermont.

Sanders, quien ha liderado una propuesta en el Senado para bloquear la venta de equipamiento militar a Israel, se hizo eco de una comisión de expertos independientes de Naciones Unidas, que concluyó este martes que en Gaza se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). "Estoy de acuerdo", afirmó el senador sobre estos hallazgos.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, los bombardeos y ataques israelíes desde octubre de 2023 han dejado 65,141 fallecidos y más de 165,900 heridos en la Franja de Gaza.