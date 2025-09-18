Senadores demócratas presentarán propuesta inédita para reconocer al Estado palestino

Legisladores progresistas exigen reconocimiento de Palestina basado en fronteras de 1967. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de senadores demócratas presentará este jueves una propuesta para que Estados Unidos reconozca al Estado palestino, la primera de su tipo en la Cámara Alta, que servirá como antecedente a una iniciativa similar en la Cámara de Representantes la próxima semana.

La medida, de carácter simbólico y con pocas posibilidades de aprobación debido a la mayoría republicana en el Senado, cuenta con cinco patrocinadores y será presentada por el senador de Oregón Jeff Merkley. Se espera que el representante por California, Ro Khanna, haga lo propio en la Cámara Baja.

El texto solicita el reconocimiento de un Estado palestino "desmilitarizado" y gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, basado en las fronteras anteriores a 1967.

"Reconozco que seremos pocos los que firmemos esta resolución inicial, pero creo que crecerá el apoyo para que Estados Unidos intervenga", declaró Merkley a la prensa.

Condena a Israel

La iniciativa refleja un movimiento de legisladores progresistas por alinearse con su base política, que exige acciones de condena frente a la campaña militar de Israel en Gaza y Cisjordania ocupada. Durante el verano, las protestas contra estas operaciones se extendieron a universidades de todo Estados Unidos.

Desde que el presidente republicano Donald Trump asumió el poder en enero pasado, su Administración ha respaldado públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ha censurado voces pro-palestinas.

En ese contexto, el senador Bernie Sanders calificó por primera vez de "genocidio" las acciones de Israel en Gaza, en un artículo de opinión publicado este miércoles, y acusó al Gobierno de Trump de apoyar la "política de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania" promovida por Netanyahu.

Sanders también ha liderado una propuesta en el Senado para bloquear la venta de equipamiento militar a Israel.

Desde octubre de 2023, los bombardeos y ataques israelíes han dejado en la Franja de Gaza 65,141 fallecidos y más de 165,900 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.