Apple revoluciona los selfis con la nueva cámara frontal de los iPhone 17

Selfies automáticos de vertical a horizontal y vídeo dual, la apuesta del iPhone 17. ( FUENTE EXTERNA )

Apple ha apostado por mejorar los selfies al revolucionar la cámara frontal de sus nuevos modelos de iPhone 17, que salen a la venta este viernes. Los dispositivos estarán equipados con un sensor de 18 megapíxeles con formato cuadrado, que permite cambiar la orientación de la foto de vertical a horizontal sin necesidad de girar la muñeca.

Aunque a simple vista los nuevos iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max presentan diseños y cámaras traseras diferentes, todos comparten esta función, según pudo comprobar EFE.

El usuario puede alternar manualmente entre ambos modos o activar la detección de rostros, que rota automáticamente la imagen cuando se detectan al menos cuatro personas, aunque no siempre lo hace al primer intento.

Otra novedad es la función de vídeo dual, que permite grabar con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo. El vídeo de la cámara frontal se coloca en una esquina de la pantalla, similar a una videollamada, lo que promete ser muy útil para creadores de contenido en redes sociales.

Nuevo modelo ultrafino, pero no más pequeño

El protagonista de esta gama es el iPhone Air, un modelo ultrafino con pantalla de 6.5 pulgadas y marco de titanio pulido, similar al Samsung Galaxy S25 Edge. Su diseño delgado implica ciertas concesiones en cámara y batería: en la parte trasera, el Air solo tiene una cámara de 48 megapíxeles con zoom óptico 2x.

Apple no especifica la capacidad exacta de las baterías, pero indica que con el Air los usuarios pueden ver hasta 27 horas de vídeo y con el Pro Max, hasta 39 horas.

Para compensar, la compañía ofrece una nueva batería externa MagSafe por 99 dólares, aunque usarla reduce la delgadez del modelo Air, cuyo precio es de 999 dólares, 200 más que el iPhone 17.

Uno de los mayores desafíos del iPhone Air es su lanzamiento en China, que se ha pospuesto mientras se espera la aprobación regulatoria.

Al no tener ranura para tarjeta SIM física y permitir solo eSIM, requiere más permisos que los modelos iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, que ya están disponibles para reserva en ese país.

Un color naranja cósmico que causa sensación

Todos los modelos tienen una mayor duración de batería que sus predecesores y presentan un nuevo diseño de la barra de la cámara trasera, que ahora se extiende al ancho del teléfono, recordando al Pixel de Google.

El iPhone 17 básico tiene una segunda cámara de 48 megapíxeles con lente gran angular, mientras que el iPhone 17 Pro (1,099 dólares) y el 17 Pro Max (1,199 dólares) incorporan una tercera lente, el chip A19 Pro y un sistema de refrigeración por cámara de vapor para mejorar el rendimiento del procesador.

Entre las novedades que más destacaron en redes sociales se encuentra el color "naranja cósmico" del iPhone 17 Pro. Según expertos de Apple, podría ser el próximo año, con el lanzamiento de los iPhone 18, cuando veamos un teléfono plegable y mejoras en la inteligencia artificial de la compañía.