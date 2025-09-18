×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Legisladores de NY
Legisladores de NY

Arrestan a políticos de Nueva York en protesta por migrantes detenidos en edificio federal

No es la primera vez que varios políticos organizan protestas en este edificio contra las políticas de detención y deportación del Gobierno de Donald Trump

    Expandir imagen
    Arrestan a políticos de Nueva York en protesta por migrantes detenidos en edificio federal
    La legisladora estatal Julia Salazar durante su arresto. (FUENTE EXTERNA)

    Más de una decena de políticos de Nueva York fueron arrestados este jueves en una protesta dentro y fuera de un edificio federal utilizado por el Servicio de Inmigración (ICE) como centro de detención, y que ha sido denunciado por sus malas condiciones.

    El edificio ha sido en los últimos meses escenario de detenciones a inmigrantes por parte de agentes de ICE enmascarados, que después los trasladan a un centro de detención en su interior que está sujeto a una orden judicial de mejora.

    Entre los políticos detenidos, todos demócratas, están el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público, Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, o las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas, según medios locales y publicaciones en redes sociales.

    No es la primera vez que varios políticos organizan protestas en este edificio contra las políticas de detención y deportación del Gobierno de Donald Trump, después son detenidos por desobediencia civil y posteriormente son liberados.

    Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las fuerzas del orden arrestaron en total a 75 personas hoy, sobre todo activistas, incluyendo a once políticos que hicieron una sentada en el décimo piso del edificio, donde ICE retiene a los inmigrantes y estos reclamaban supervisar sus condiciones.

    Mamdani denuncia condiciones inhumanas

    El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con la causa en X y denunció las "condiciones inhumanas" de ICE en el edificio, que sus colegas quisieron "inspeccionar".

    En agosto, el juez federal Lewis Kaplan, prohibió al ICE tener allí a personas en condiciones "insalubres", y ayer insistió al Gobierno en que cumpla con su orden, que incluye un veto al hacinamiento y acceso requerido a colchones, higiene y contacto con abogados, entre otras cosas.

    Lander, en una rueda de prensa tras ser liberado, dijo que las fuerzas del orden no permitieron a los políticos acceder a las instalaciones donde están los inmigrantes detenidos y bloquearon la puerta con "esparadrapo y cuerdas".

    "Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron", relató Lander, según el medio digital AMNY.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 