deportaciones en EE. UU.

Lanzan Mapping Deportations, un sitio que rastrea las deportaciones en EE.UU. desde 1895

Nueva herramienta revela el sesgo racial en la política migratoria

    Lanzan Mapping Deportations, un sitio que rastrea las deportaciones en EE.UU. desde 1895
    Mapping Deportations: un archivo vivo de la historia migratoria estadounidense. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la iniciativa Million Dollar Hoods lanzaron este miércoles Mapping Deportations, un sitio web que rastrea las órdenes de deportación emitidas en Estados Unidos desde 1895 y se muestra como una herramienta de análisis sobre la política migratoria del país.

    El proyecto utiliza datos, mapas y cronogramas para ofrecer una visión integral de la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos y sus efectos desproporcionados, especialmente en América Latina.

    Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, a cargo del proyecto, explicó que el mapeo revela cómo el "racismo sistémico" ha definido las leyes de inmigración sobre quién puede quedarse o debe irse de EE. UU.

    • Los datos muestran que el 96 % de todas las órdenes de deportación desde 1895 hasta 2022 se han dirigido a países de América Latina, el Caribe, Asia y África.

    Deportaciones masivas

    El mapa se construyó con datos públicos del número total de órdenes de deportación emitidas por las autoridades federales de inmigración, desde el Comisionado General de Inmigración en 1895 hasta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que actualmente lidia con la ejecución de las órdenes, indicó la investigadora Mariah Tso, de la iniciativa Million Dollar Hoods.

    El lanzamiento de la herramienta, que está a disposición del público, se da justo cuando el presidente estadounidense Donald Trump ejecuta una campaña de deportaciones masivas, que espera romper los récords establecidos.

    En ese sentido, la profesora de UCLA Kelly Lytle Hernández, que hace parte del proyecto, dijo que Mapping Deportations ilustra cómo las leyes de inmigración, y en particular las políticas de deportación, han configurado la composición racial del país desde su fundación, "un fenómeno que está ocurriendo a plena vista hoy en día".

