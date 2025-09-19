Felipe VI asistirá en Nueva York a la recepción de Trump por la Asamblea de la ONU

El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante la cena de gala que ofrecida este domingo a los líderes mundiales que asisten a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. ( FUENTE EXTERNA )

El rey español, Felipe VI, será el jefe de la delegación que enviará España la próxima semana a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, por lo que asistirá a la recepción que el presidente estadounidense, Donald Trump, dará en un hotel para recibir a los líderes presentes en Nueva York.

Este año, Felipe VI será quien intervendrá en nombre de España ante la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no ocurre desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno español.

Sánchez, al frente del Ejecutivo español desde 2018, también viajará a Nueva York el próximo domingo para atender una intensa agenda que incluye su presencia en la Asamblea de la ONU acompañando a Felipe VI durante su alocución en ese foro, pero no estará en la tradicional recepción que el presidente de Estados Unidos ofrece en un hotel de Nueva York a los jefes de Estado o de Gobierno que se desplazan para participar en esas sesiones.

Según explicaron este viernes fuentes del Gobierno español, la invitación de la Casa Blanca para asistir a esa recepción se dirige al jefe de la delegación de cada país que acude a la Asamblea, y en este caso es Felipe VI, quien también tendrá una reunión el lunes con la colectividad española en Nueva York, y, el martes, acudirá a una mesa redonda sobre relaciones transatlánticas.

No está previsto que haya ningún encuentro durante la semana entre Sánchez y Trump, aunque el mandatario español sí se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, y recibirá una distinción de la Fundación Gates.

Ello ocurrirá el lunes, día en que Sánchez tendrá más compromisos y cuando se celebrará, asimismo, uno de los actos que el Gobierno español considera más importante durante la semana: la Conferencia de Alto Nivel sobre la cuestión de Palestina y la solución de los dos Estados.

El conflicto de Oriente Medio se prevé que esté muy presente también en las intervenciones de los líderes ante la Asamblea General de la ONU, aunque sobre las referencias a ello que pueda hacer el monarca en su discurso (que como es habitual, sobre todo en cuestiones de política exterior, se redactará en colaboración con el Gobierno), las fuentes del Ejecutivo emplazan al momento en el que lo pronuncie.

Felipe VI tomará la palabra el miércoles

La apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU será el martes, contará con una intervención de Trump, y en ella estarán presentes tanto el rey como el presidente del Gobierno.

Felipe VI tomará la palabra a primera hora del miércoles, y será la tercera vez que lo hace en persona ante la Asamblea de la ONU, ya que también lo hizo en 2014, el año de su proclamación como monarca, y los dos años posteriores, durante la presidencia de Mariano Rajoy (2011-2018).

También intervino de forma virtual en septiembre de 2020 en el acto conmemorativo del 75 aniversario de las Naciones Unidas.

Sánchez, que el martes prevé mantener una serie de reuniones bilaterales y acudir a un acto de ONU Mujeres, asistirá junto a otros líderes al día siguiente, tras escuchar al rey ante la Asamblea, a una reunión en defensa de la democracia.

La clausura de un acto sobre la relación económica entre España, América Latina y Estados Unidos, y su presencia en una cumbre del clima y en un homenaje al que fuera presidente uruguayo José Mujica, completarán sus actividades de ese día, en el que ofrecerá la habitual rueda de prensa de balance de sus jornadas de estancia en Nueva York.

Será el jueves cuando cierre la agenda con un almuerzo en el Council of the Americas y una reunión de alto nivel sobre el futuro de la Inteligencia Artificial.

Desde Nueva York, Sánchez viajará a Londres para participar el viernes en un encuentro de líderes progresistas.