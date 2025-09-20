×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
vuelos retrasados
vuelos retrasados

Cerca de 700 vuelos retrasados en aeropuertos de Dallas por falla de telecomunicaciones

Las aerolíneas más impactadas por la interrupción incluyen American Airlines y Southwest Airlines

    Expandir imagen
    Cerca de 700 vuelos retrasados en aeropuertos de Dallas por falla de telecomunicaciones
    American Airlines, entre las aerolíneas más impactadas por la falla en equipos de telecomunicaciones en aeropueros en Dallas. (FUENTE EXTERNA)

    Una grave falla en equipos de telecomunicaciones paralizó las operaciones aéreas este viernes, dejando cerca de 700 vuelos retrasados en el aeropuerto Dallas-Fort Worth (DFW) y provocando también cancelaciones.

    La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el problema fue un proveedor local de telefonía, no de sus propios equipos, y afectó al sistema de Dallas, que gestiona el radar y las comunicaciones para los aeropuertos DFW y Love Field.

    Aerolíneas afectadas

    Las aerolíneas más impactadas por la interrupción incluyen American Airlines, que opera un hub principal en DFW, y Southwest Airlines, cuyas operaciones en Love Field también sufrieron demoras y cancelaciones.

    American emitió una alerta de viaje para sus pasajeros, permitiendo reprogramaciones sin cargos, mientras que Southwest reportó demoras y vuelos cancelados en el aeropuerto de Love Field.

    • El servicio fue restablecido al final de la tarde, aunque los aeropuertos de la ciudad advirtieron que persistirían retrasos por el efecto acumulado de la interrupción.

    Mientras los vuelos estaban atrasados en masa, se registraron cerca de 200 cancelaciones y los retrasos eran de treinta minutos a dos horas. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 