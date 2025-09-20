Muere un hombre tras montar la montaña rusa Stardust Racers del nuevo parque Epic Universe

Un hombre murió después de perder el conocimiento tras montar la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió después de perder el conocimiento tras montar la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando, inaugurado este año.

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, el visitante, de unos 30 años, fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.

El fallecido perdió el conocimiento al bajar de la atracción y no pudo ser reanimado.

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe.

Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo.

Universal Orlando Resort calificó lo ocurrido como un "evento trágico" y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

La causa

La oficina forense del condado Orange (Florida) informó que "múltiples lesiones por impacto contundente" causaron la muerte del hombre, que su familia ha identificado como Kevin Rodríguez Zavala.

La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en GoFundMe, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida "en un accidente inesperado".

En la petición comparte varias fotos de Rodríguez Zavala en silla de ruedas.

"Era el tipo de persona que siempre encontraba tiempo para escuchar, ofrecer consejos atentos y levantar a los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos", detalla su familia.

Te puede interesar Pasajeros se lanzan desde montaña rusa descarrilada, matando a uno e hiriendo a varios más