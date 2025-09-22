El acusado de intentar asesinar a Trump en Florida concluye su defensa sin declarar

Ryan Routh, acusado del segundo intento de asesinato a Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El acusado de intentar asesinar el año pasado al entonces candidato presidencial Donald Trump concluyó este lunes la defensa de su caso, sin prestar declaración, representándose a sí mismo pese a las advertencias de la jueza, y tras presentar a tres testigos.

Ryan Routh, un trabajador de la construcción de 56 años originario de Carolina del Norte, dio por concluida su propia defensa y declarándose no culpable de los cinco cargos de los que se le acusa, según medios presentes en la audiencia.

Routh fue detenido el 15 de septiembre del año pasado cuando se encontraba escondido con un rifle detrás de unos arbustos en un club de golf del mandatario en Florida, en momentos en que Trump se hallaba con un grupo de amigos en un hoyo cercano, y fue atrapado tras una breve huida.

El acusado se enfrenta un cargo de intento de asesinato de un candidato presidencial y además otros por agresión a un oficial federal, posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Durante la audiencia de este lunes, Routh se limitó a llamar a declarar a tres de sus testigos, incluidos varios amigos.

A uno de ellos, presentado por el acusado como experto en armas, le cuestionó sobre la posición del arma que supuestamente iba a ser empleada en el crimen, mientras que el resto hablaron sobre el carácter no violento del hombre.

Pero como ya sucedió con su primer alegato, Routh fue interrumpido por la jueza en varias ocasiones bajo la advertencia de que se ciñera a las normas judiciales.

Referencias a Hitler

Durante la primera audiencia del caso, la magistrada mandó callar a Routh después de que comenzara a hacer referencias a Adolf Hitler, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un gesto que la jueza consideró "una burla de la dignidad de la corte".

El pronunciamiento también incluyó referencias a la evolución humana y los hermanos Wright, inventores del avión.

Se prevé que el juicio terminé antes del 1 de octubre.

El supuesto intento de asesinato tuvo lugar dos meses antes de quee Trump fuera blanco de otro intento similar durante un mitin en Pensilvania, mientras se encontraba en el escenario.

Este caso también coincide con el luto por el asesinato de Charlie Kirk, activista ultraconservador de 31 años cercano a Trump, en medio del renovado debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.