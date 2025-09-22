Administración Trump aprueba un medicamento como tratamiento para niños autistas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció este lunes la aprobación de la leucovorina como tratamiento para niños autistas y con deficiencia cerebral de folato.

Según la FDA este medicamento genérico que se utiliza para tratar a pacientes con cáncer o anemia, entre otros, puede ayudar a los niños con autismo a mejorar su comunicación verbal.

"Un estudio descubrió que, en niños con autismo y deficiencia crónica de folato, dos tercios de los niños con síntomas de autismo tuvieron mejoras y algunos mejoras destacadas. El presidente nos indicó que hiciéramos lo correcto médicamente, que fuéramos audaces y no nos preocupáramos por las corporaciones ni los grupos de presión. Así que eso es lo que estamos haciendo", aseguró el comisionado de la FDA, Marty Makary, en un evento en la Casa Blanca.

Makary compareció junto al presidente, Donald Trump, y al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., para anunciar diferentes decisiones relacionadas con el autismo como limitar el uso de paracetamol durante el embarazo o dosificar las vacunas a los menores para reducir el riesgo del síndrome.

Por su parte, Kennedy apuntó que este medicamento estará cubierto por Medicaid y el seguro de salud estatal y que serán los médicos los encargados de elaborar las recetas y monitorear los niños que los reciben.

Recorte a fondos de salud

Desde su vuelta al poder, la Administración Trump ha recortado fondos de las carteras de salud, aunque según ellos, solo lo han hecho en aquellos casos que eran un fraude.

Son pocas las evidencias y los estudios que permitan establecer una conexión entre este medicamento y los beneficios en niños autistas. Los que hay advierten que hace falta más investigación y ensayos clínicos más amplios antes de generalizar su uso.

Por su parte, la Autism Science Foundation y numerosos expertos se posicionan en esta línea.