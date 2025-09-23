Fallece un hondureño detenido por ICE y suman 17 migrantes muertos bajo custodia en un año

ICE confirma 17 muertes en 2025, la cifra más alta desde 2021. ( FUENTE EXTERNA )

Un hondureño de 42 años murió en Nueva York mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, con lo que suman 17 muertes de migrantes bajo custodia de esta agencia en este año fiscal, el máximo de los últimos cinco años.

El ICE reportó la muerte de Santos Reyes Banegas en el Centro Correccional del Condado de Nassau en East Meadow, al este de la ciudad de Nueva York, por un presunto fallo del hígado "complicado por alcoholismo", según la causa preliminar que reportó el organismo en un comunicado.

Reyes Banegas murió el 18 de septiembre, apenas 18 horas después de llegar al centro de detención, donde "por protocolo pasó por una revisión médica" que lo declaró admisible el 17 de septiembre, aseveró la agencia gubernamental.

Pero las autoridades, que aclaran que la causa oficial de muerte aún está bajo investigación, lo encontraron después inconsciente en su unidad de detención.

El organismo aseguró que el hondureño, "quien entró ilegalmente a Estados Unidos hace cuatro meses, admitió un historial de abuso de alcohol".

La última vez que el centroamericano entró a Estados Unidos, tras deportaciones en 2004, 2005 y 2019, las autoridades lo arrestaron el 17 de septiembre en Long Island, donde comenzaron un proceso de deportación.

Supera récord de 2014

El deceso de Reyes Banegas se sumaría a las 16 muertes de migrantes ya reconocidas de forma oficial por el ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024, con lo que ya supera las 12 registradas durante todo el año fiscal 2024.

Esta es la mayor cifra desde 2021 y la segunda más alta desde que comenzaron los registros, pues en el año fiscal 2020, durante la pandemia de covid-19, hubo 21.

La última muerte reconocida es la de Lorenzo Antonio Batres, un mexicano de 32 años que falleció el 31 de agosto en un hospital tras su detención en el Complejo Correccional de Arizona Central, en la ciudad de Florencia.