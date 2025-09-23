Florida votará para que el centro de Miami albergue la biblioteca presidencial de Trump

El Gobierno de Florida anunció este martes que la próxima semana votará para destinar un terreno de la universidad Miami Dade College, junto a la Torre de la Libertad en el centro de Miami, para que sea la sede de la biblioteca presidencial oficial de Donald Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reveló que el Consejo del Fideicomiso de Mejora Interna, conformado por miembros de su gabinete, votará el 30 de septiembre para ceder a la biblioteca de Trump un terreno de 2.63 acres (4,046 metros cuadrados), que actualmente funciona como estacionamiento del Miami Dade College.

El proyecto, argumentó el Gobierno estatal en un comunicado, servirá para generar oportunidades económicas en el sur de Florida y será la primera biblioteca presidencial en el estado, donde generaciones de estadounidenses podrán "honrar el servicio y el legado" de Trump.

"El presidente Trump ha conseguido resultados para el pueblo estadounidense y ha tenido un impacto duradero en la historia de nuestra nación. Ningún estado ha implementado mejor la agenda del presidente que Florida, y nos honraría albergar su biblioteca presidencial aquí, en su estado de residencia", declaró DeSantis.

Residencia oficial desde 2019

El interés por ubicar la biblioteca en el estado del sol quedó demostrado desde diciembre de 2024, cuando se presentó oficialmente la creación de la organización sin fines de lucro Donald J. Trump Presidential Library Fund, Inc., según archivos del Gobierno de Florida.

Entre las razones por las que Trump escogería Florida, además de la ubicación de su club Mar-a-Lago, está que cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y que visualiza su biblioteca como un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.

El fiscal de Florida, James Uthmeier, resaltó que la biblioteca estará junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower), el principal edificio histórico de Miami, reinaugurado la semana pasada tras dos años de renovaciones por un importe de 25 millones de dólares, y que recibió a los exiliados cubanos durante el mandato de Fidel Castro.

La biblioteca contará cómo Trump "sobrevivió a dos intentos de asesinato, aseguró la frontera y reconstruyó el Ejército de la nación", indicó Uthmeier en un mensaje en video.

"No puedo pensar en una ubicación mejor para contar la historia de Donald Trump, una historia de fuerza, de redención, de victoria y de sacrificio para el pueblo estadounidense. Es la historia de la mayor remontada política en la historia", manifestó el fiscal de Florida.