Casa Blanca dice que si alguien en ONU apagó escalera mécanica a Trump debe ser despedido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 23 de septiembre de 2025. ( EFE/EPA/LUKAS COCH )

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió, en la sede del organismo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, dicha persona debe ser despedida.

"Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X.

La advertencia de la portavoz de la Casa Blanca surge después de que hoy unas escaleras mecánicas se apagaran en la ONU en el momento en que Trump y su esposa se disponían a tomarlas.

El episodio se produjo minutos antes de la intervención del mandatario en la 80 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Trump volteó a todos lados sorprendido pero continuó su marcha detrás de la primera dama e ignoró las preguntas de los periodistas que grabaron el momento.

Discurso de Trump

Durante su intervención en la asamblea Trump también se quejó del funcionamiento del telepromter diciendo que no funcionaba y agregó que "solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas", provocando risas de los líderes mundiales presentes.

Posteriormente, Trump se refirió al tema de las escaleras en broma y dijo "todo lo que tuve de Naciones Unidas fue una escalera que, al subir, se detenía en el medio" y agregó "Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído (...) ambos estamos en buena forma" dijo entre risas.

Leavitt denunció en su mensaje en X que el diario británico The Times informó el domingo que el personal de la ONU había bromeado sobre la posibilidad de desconectar la escalera mecánica cuando subiera Trump para decirle luego "que se han quedado sin dinero" y que tiene que subir a pie.