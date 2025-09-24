Arrestan a un hombre de 27 años de edad por explotación infantil en Puerto Rico

Jan Robert Ayala fue detenido el pasado miércoles por delitos relacionados con la explotación infantil de una menor de edad. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este miércoles de que Jan Robert Ayala, de 27 años, fue detenido el pasado miércoles por delitos relacionados con la explotación infantil de una menor de edad.

"Nuestro dedicado equipo de fiscales, especialistas en víctimas y testigos y personal de apoyo seguirá trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para combatir la explotación infantil y llevar a estos delincuentes ante la justicia", afirmó en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

De acuerdo a los documentos judiciales, el acusado transportó el 18 de diciembre de 2024 con conocimiento a una menor de 13 años con la intención de que participara en actividades sexuales, un delito penal en virtud de las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, en violación del título 18, código de Estados Unidos.

Por su parte, Devin J. Kowalski, agente especial a cargo de la Oficina Local del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en San Juan dijo que "proteger a los niños de la explotación es una de las prioridades más urgentes del FBI".

"Nuestro trabajo no termina con este arresto. Seguimos centrados en identificar a todas las víctimas y asegurarnos de que todos los depredadores se enfrenten a todo el peso del sistema judicial", expresó Kowalski.

La fiscal adjunta de Estados Unidos Daynelle Álvarez, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, se hizo cargo del caso.

Hasta cadena perpetua

Si el acusado es declarado culpable del delito de transporte de un menor con intención de participar en actividades sexuales delictivas, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, seguida de un período de libertad supervisada tras el encarcelamiento de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.