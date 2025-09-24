×
VIDEO | Donald Trump saca a Biden de la galería presidencial de la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de la galería de 47 presidentes

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el exmandatario Joe Biden en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial.

    Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada - según el magnate- con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.

    La Casa Blanca publicó hoy en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de la galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda.

    Trump ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el exmandatario Joe Biden en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial. (EFE/ CASA BLANCA)

    A su vez, Margo Martin, una de las asistentes de prensa de la Casa Blanca, publicó un vídeo de la galería.

