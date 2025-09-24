Un tiroteo en la oficina del ICE en Dallas deja al menos tres heridos y al atacante muerto

La cadena de televisión local Fox4 informó que las tres personas baleadas eran detenidos bajo custodia de ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) dejó este miércoles al menos tres personas heridas y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.

El director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que han sido trasladadas a hospitales, sin reporte oficial de su identidad y estado de salud.

"Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos", dijo inicialmente Noem. "El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", agregó.

Heridos eran detenidos de ICE

La cadena de televisión local Fox4 informó que las tres personas baleadas eran detenidos bajo custodia de ICE.

Explicaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.