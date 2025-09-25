Las autoridades retiraron la escultura satírica instalada días antes frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en la que el presidente, Donald Trump, y el depredador sexual Jeffrey Epstein se dan la mano sonrientes.

La obra había sido instalada en la Explanada Nacional de la capital estadounidense el pasado martes por el grupo "The Secret Handshake", quienes ya habían llevado a cabo otras acciones similares en meses anteriores.

"La estatua fue retirada porque no cumplía con el permiso emitido", dijo la portavoz del Departamento del Interior, Elizabeth Peace, a la cadena CNN.

La escultura, elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la amistad entre Trump y Epstein.

Una de ellas celebra "el vínculo duradero" entre ambos, lo que generó polémica inmediata en redes sociales y entre visitantes.

Provocación política

Ambos aparecen agarrados de la mano, sonrientes y con una pierna levantada. Lleva por título "Best Friends Forever", mejores amigos para siempre, en inglés.

Según explicó a la CNN Patrick, un miembro del grupo organizador, el Servicio de Parques Nacionales, que depende de la Administración de Trump les había otorgado permiso hasta el próximo domingo.

La Casa Blanca calificó el montaje de "provocación política" y recordó que Trump "expulsó a Epstein de su club hace años por ser un ´raro´", negando cualquier relación estrecha con el financiero.