×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
estatua de Trump y Epstein
estatua de Trump y Epstein

VIDEO | Polémica: colocan estatua de Trump y Epstein agarrados de la mano frente al Capitolio

Las autoridades están en proceso de remover la estatua

    Las autoridades retiraron la escultura satírica instalada días antes frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en la que el presidente, Donald Trump, y el depredador sexual Jeffrey Epstein se dan la mano sonrientes.

    La obra había sido instalada en la Explanada Nacional de la capital estadounidense el pasado martes por el grupo "The Secret Handshake", quienes ya habían llevado a cabo otras acciones similares en meses anteriores.

    "La estatua fue retirada porque no cumplía con el permiso emitido", dijo la portavoz del Departamento del Interior, Elizabeth Peace, a la cadena CNN.

    La escultura, elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la amistad entre Trump y Epstein.

    • Una de ellas celebra "el vínculo duradero" entre ambos, lo que generó polémica inmediata en redes sociales y entre visitantes.
    RELACIONADAS

    Provocación política

    Ambos aparecen agarrados de la mano, sonrientes y con una pierna levantada. Lleva por título "Best Friends Forever", mejores amigos para siempre, en inglés.

    Según explicó a la CNN Patrick, un miembro del grupo organizador, el Servicio de Parques Nacionales, que depende de la Administración de Trump les había otorgado permiso hasta el próximo domingo.

    La Casa Blanca calificó el montaje de "provocación política" y recordó que Trump "expulsó a Epstein de su club hace años por ser un ´raro´", negando cualquier relación estrecha con el financiero.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 