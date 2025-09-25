×
Comando Sur de EE.UU.
Comando Sur de EE.UU.

El Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe

Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, muestran a militares practicando tiro con fusiles de gran calibre y realizando ejercicios en zonas rurales

    Expandir imagen
    El Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe
    Entrenamiento militar del grupo anfibio en Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

    El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles un vídeo del entrenamiento de un "grupo anfibio" de la Armada en el Caribe, como parte del despliegue militar que el país mantiene cerca de Venezuela.

    Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, muestran a militares practicando tiro con fusiles de gran calibre y realizando ejercicios en zonas rurales.

    El grupo anfibio

    El denominado grupo anfibio está conformado por buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo, con capacidad para ejecutar operaciones de desembarco, transporte de tropas y proyección de fuerza en escenarios costeros.

    • El material, publicado en la cuenta de X del Comando Sur, también incluye el despliegue de buques y aeronaves que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo dirección de su Departamento de Guerra.

    Las maniobras se producen en un contexto de tensiones con Venezuela, cuyo Gobierno ha denunciado en varias ocasiones la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza a su soberanía, mientras Washington acusa a Caracas de vínculos con el narcotráfico y de socavar la democracia.

    TEMAS -

