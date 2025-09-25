La ONU "lista para cooperar" con EE. UU. y aclarar incidentes que motivaron quejas de Trump

Trump acusa a la ONU de triple sabotaje durante su discurso en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La ONU dijo este jueves estar "lista para cooperar con toda transparencia" con las autoridades de Estados Unidos para responder a las quejas emitidas repetidamente por el presidente Donald Trump y referidas a su breve estancia de unas horas en el edificio de la Asamblea General el pasado martes.

En un breve comunicado emitido la pasada noche por la oficina del portavoz de la Secretaría General, se precisa que en la noche de ayer el secretario general, António Guterres, recibió un mensaje de la misión de EE. UU. ante la ONU "referido a los acontecimientos sucedidos durante la visita del presidente Trump".

Poco antes, el presidente Trump había posteado en su red Truth Social que los tres incidentes sufridos el pasado martes —menciona una avería en la escalera mecánica, otra en el teleprompter y otra en el audio de la sala donde él hablaba— "no fueron una coincidencia, sino un triple sabotaje en la ONU (del que) deberían estar avergonzados".

Ante esas palabras, el portavoz de la ONU reiteró públicamente la disposición de la organización a cooperar "para determinar qué causó los incidentes mencionados por Estados Unidos".

"Algo más que anécdotas"

El tono de las intervenciones de Trump y los intercambios con la ONU dan idea de que los incidentes de los que se quejó el presidente son algo más que anécdotas: de hecho, él mismo, tras "exigir una investigación inmediata", añadió anoche:

"No es de extrañar que la ONU no haya sido capaz de hacer el trabajo para el que se le puso a existir".

Ese tono se suma a la andanada de críticas emitidas por Trump desde el mismo estrado de la Asamblea General el pasado martes.

Durante su discurso de 55 minutos, el presidente atacó a la ONU en todos los frentes: por su ineficiencia, su incapacidad para acabar con las guerras, sus "mentiras" sobre el cambio climático y su presunto fomento de una inmigración irregular destructiva.

Ello no le impidió subir posteriormente a entrevistarse con el secretario general y afirmar tras su conversación que su país está con la ONU "al 100 %", unas palabras que, a la luz de todo lo que siguió, quedan ahora en entredicho.