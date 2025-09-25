Trump celebra imputación contra el exdirector del FBI que investigó su campaña de 2016

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el exdirector del FBI, James Comey. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves que una corte federal de Washington haya imputado al exdirector del Buró Federal de Investigaciones James Comey, quien investigó los vínculos de Rusia con su campaña electoral de 2026.

"¡Justicia en Estados Unidos!" publicó Trump en su cuenta de la red social Truth y agregó "uno de los peores seres humanos que este país haya visto (...) fue acusado formalmente por dos delitos graves por diversos actos ilegales", dijo Trump referente a la imputación contra Comey.

Luego de una larga jornada judicial, Comey fue imputado por el jurado tras la presentación del Departamento de Estado por dos delitos que no han sido revelados públicamente.

Pero fuentes del Departamento de Justicia indicaron a medios estadounidenses que el gran jurado lo acusó de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción.

La administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del exdirector califican la acusación como motivada políticamente.

Interferencia rusa

Comey se convierte así en el primer exalto funcionario del Gobierno procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump ha calificado la pesquisa en su contra de "cacería de brujas".

El fallo causó reacciones de legisladores demócratas que calificaron la imputación como un "fracaso del sistema judicial", y advierten que el presidente Trump no se conformará con castigar a quienes percibe como sus enemigos.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, escribió en su cuenta de X: "No estamos en una pendiente resbaladiza hacia una crisis constitucional. Estamos en la crisis. Es hora de que los líderes (políticos, empresariales y cívicos) elijan un bando: ¿democracia o autocracia?".