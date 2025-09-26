Alcalde Nueva York se reúne con Netanyahu en vísperas de comicios en que busca reelección

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se reunió este viernes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras su discurso en Naciones Unidas, a quien reiteró su apoyo y agradeció "por defender el mundo occidental y nuestra forma de vida".

Adams, alcalde de la ciudad con la mayor población judía fuera de Israel -estimada en cerca de 1.4 millones- asistió al discurso del líder israelí durante la semana de alto nivel en la ONU, que convoca cada año a líderes de todo el mundo, en vísperas de una elección municipal (el 5 de noviembre) en las que se presenta a la reelección.

"Aunque no siempre estemos de acuerdo con estos líderes, Nueva York siempre ha sido un lugar donde todos son bienvenidos, independientemente de sus creencias", indicó Adams en el comunicado en que informó sobre su encuentro en el edificio de la ONU con Netanyahu.

"Permitir que todos hablen libremente es nuestra esencia como ciudad y como nación, y aunque muchos intenten rechazar esa idea hoy, yo seguiré apoyándola", afirmó el alcalde, que busca la reelección a un segundo mandato como independiente aunque las encuestas le colocan en último lugar entre los cuatro principales aspirantes.

Rechazo a Netanyahu

El alcalde neoyorquino afirmó estar "especialmente orgulloso" de su reunión con el primer ministro -recibido en la ciudad con una protesta de 2,000 personas por la guerra de Israel en Gaza- y darle las gracias.

La presencia del ministro también fue rechazada por decenas de delegados de otros tantos países, que abandonaron masivamente la sala donde ofrecía su discurso.

"Como alcalde, mi juramento es proteger a los neoyorquinos contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales, y el primer ministro Netanyahu expuso un caso claro: quienes piden la muerte de judíos en todo el mundo también piden la muerte de estadounidenses", indicó además en el comunicado.

"En un momento en que gran parte del mundo le da la espalda al Estado judío de Israel, el alcalde de la comunidad judía más grande fuera de Israel debe permanecer firme en nuestro apoyo, a su derecho a defenderse, a eliminar a Hamás y a traer a casa a todos y cada uno de sus rehenes" en cautiverio desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza, el 7 de octubre de 2023, argumentó.