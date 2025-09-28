El salvadoreño Kilmar Abrego trasladado a un centro de detención de Pensilvania

El salvadoreño Kilmar Abrego García fue trasladado a un centro de detención de Philipsburg, en el estado de Pensilvania, según informaron sus abogados a varios medios.

Sus representantes legales confirmaron que habían sido notificados horas antes de que Abrego iba a ser trasladado al centro de detención de Moshannon Valley en Philipsburg.

Desde el pasado mes de agosto, se encontraba en el centro de detención de Farmville, en el estado de Virgina, más cerca de donde reside su familia.

El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos cuando fue arrestado por las autoridades a inicios de este año, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado por un "error administrativo", pese a que contaba con un beneficio migratorio que impedía su expulsión.

Tras una ardua batalla legal, el Gobierno de Trump lo trajo de vuelta a EE.UU., donde fue arrestado nuevamente y permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

Deportación a un país africano

Las autoridades estadounidenses buscan deportarlo a Esuatini, un pequeño país al sur de África, después de que este rechazara ser deportado a Uganda, el primer destino propuesto por la Administración de Trump.

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Ábrego García del país al considerarlo una persona "peligrosa" con presuntos lazos con pandillas de origen salvadoreño.

Abrego, que huyó a Estados Unidos hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha por garantizar el debido proceso a los inmigrantes en Estados Unidos.

Su familia y las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes en el país exigen la liberación de Abrego García y buscan detener su deportación.