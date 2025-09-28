Tres muertos y ocho heridos en tiroteo en bar de Carolina del Norte; tirador bajo custodia

Una imagen del autor del tiroteo en Carolina del Norte. ( FUENTE EXTERN )

Tres personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un hombre disparó desde un bote hacia un bar en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte, según informó la policía.

El hombre, que iba en la embarcación que viajaba por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó, a eso de las 9:30 de la noche, hora local, tras lo cual continuó su viaje en el bote.

De acuerdo con el comunicado de la policía de Southport, media hora después, la Guardia Costera vio a individuo que coincidía con la descripción del tirador, que cargaba su bote en la rampa pública para embarcaciones y fue arrestado.

Identifican al autor del tiroteo

El tirador fue identificado como Nigel Edge, de 40 años, de Oak Island, que según las autoridades se identificó como un veterano de combate que padece trastorno de estrés postraumático.

Edge está acusado de abrir fuego el sábado por la noche desde un bote hacia una multitud reunida en la histórica ciudad portuaria ubicada a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al sur de Wilmington, declaró el jefe de policía Todd Coring.

Enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de asalto con un arma mortal, con posibilidad de cargos adicionales, según la policía local.

En una conferencia de prensa el domingo, Coring indicó que el lugar fue "seleccionado", pero no dio más detalles, recoge la agencia de noticias.

La policía aseguró de que no se conoce ninguna otra amenaza creíble para el público, mientras que representantes de varias agencias están en el lugar para ayudar con la seguridad.

Otro tiroteo se registró hoy en Míchigan, en una iglesia mormona en Grand Blanc, que dejó un muerto y nueve heridos, tras lo cual el tirador, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía.