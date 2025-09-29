Canciller colombiana renuncia a su visa y asegura que hay tensión con Estados Unidos

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, reconoció este lunes que las relaciones con Estados Unidos "están tensas" tras la revocatoria del visado de ese país al presidente Gustavo Petro y anunció que ella misma renunciará a su visa "en solidaridad" con el mandatario.

"Evidentemente las relaciones están tensas (...) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza", dijo la canciller en una rueda de prensa.

El pasado viernes, Estados Unidos le retiró el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".

"Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X.

Acto a favor de Gaza

"Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado el viernes en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso ayer mismo.

Petro responde

Petro, respondió el sábado a Estados Unidos que la revocatoria de su visado, anunciada el viernes por el Departamento de Estado, viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los EEUU (sic)", escribió Petro en su cuenta de X.