Amazon lanza un nuevo Kindle Scribe más grande, ligero y, por primera vez, a color

Amazon revoluciona la lectura, presenta el Kindle Scribe a color y más liviano. ( FUENTE EXTERNA )

Amazon anunció este martes nuevas versiones del Kindle Scribe más grandes y ligeras que las versiones anteriores, así como el Kindle Scribe Colorsoft con una pantalla E Ink a color.

"Es muy sencillo: hemos diseñado un producto que permite escribir de forma cómoda y con la sensación de estar escribiendo sobre papel", anotó hoy en la presentación de Nueva York el vicepresidente de Amazon, Panos Panay.

Los nuevos Kindle Scribe, que permiten escribir y pasar páginas un 40 % más rápido, cuentan ahora con pantallas E Ink de 11 pulgadas sin reflejos -antes eran de 10.2 pulgadas- el dispositivo pesa 400 gramos, frente a los 433 gramos de la versión del año pasado, y tiene un grosor de 5.4 mm.

El kindle Scribe Colorsoft tiene el mismo diseño innovador, pero, además, "ofrece una experiencia de escritura en color fluida", según el gigante tecnológico.

"Hemos estado trabajando en esto durante años para lograr una reproducción de color y una escritura a color de alta calidad. Para ello, utilizamos nuestra tecnología de color de última generación. Esto es fundamental, ya que reproduce los colores del mundo real, sin distorsiones ni tonos oscuros. Es ese mismo filtro de color de vanguardia el que proporciona la sensación de que los lápices de colores se integran perfectamente con lo que se está dibujando. La sensación es natural, como si se tratara de un lápiz de verdad", anotó Panay.

Novedad y costo

Como no, la inteligencia artificial (IA) no se podía quedar de lado y Amazon anunció nuevas funciones en iOS a finales de este año, como resúmenes resumen del libro "sin spoilers" o "preguntar al libro" sobre un fragmento de texto resaltado.

El Kindle Scribe estándar tienen un precio de salida de 499.99 dólares -100 dólares más que el año pasado-, pero también hay un modelo más sin luz frontal que cuesta 429.99 dólares.

Por su parte, el precio del Kindle Scribe Colorsoft de 629.99 dólares.