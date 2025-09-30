Autoridades buscan a un reo condenado por doble asesinato tras ser liberado por error en Miami
James Daniels, un hombre de 60 años condenado a cadena perpetua, fue liberado por error de una cárcel del condado de Miami-Dade
La Oficina del alguacil del condado de Miami-Dade (Florida) anunció la búsqueda de un hombre condenado por doble asesinato, que "debería ser considerado armado y peligroso", tras haber sido liberado por error de una cárcel de este condado.
James Daniels, de 60 años, se encontraba bajo custodia en el centro correccional Turner Guilford Knight, en Miami, por el secuestro, la tortura y el asesinato en 2020 de dos camioneros, Osmar Oliva y Johan González Quesada, así como por atacar a una tercera víctima que logró sobrevivir.
Daniels fue liberado "debido a un error de procedimiento", explicó en un comunicado el Departamento de correcciones del condado, que está utilizando "todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales" para encontrar al fugitivo.
Cadena perpetua
El crimen fue perpetrado junto con otros dos delincuentes, Frederick Rudolph y Herbert Barr.
Daniels y Rudolph fueron declarados culpables de múltiples cargos a finales de 2024, incluyendo secuestro con resultado de muerte, por lo que en marzo de 2025 fueron sentenciados a cadena perpetua.
- Barr se declaró culpable de secuestro y fue condenado a 12 años y medio de prisión.
Reconocido como uno de los casos más violentos del condado en los últimos años, los agentes hicieron un llamado de ayuda a la población para localizar al fugitivo y ofrecen una recompensa de hasta 5,000 dólares.