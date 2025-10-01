×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Casa Blanca
Casa Blanca

La Casa Blanca bromea sobre el cierre de Gobierno en sus redes sociales

Esta broma se suma a los memes publicados esta semana por el propio Trump que se burlan de los líderes demócratas en el Congreso

    Expandir imagen
    La Casa Blanca bromea sobre el cierre de Gobierno en sus redes sociales
    Jeffries calificó el video como "racista y falso", y retó a Trump a decirle esas palabras en persona: "Cuando regrese a la Casa Blanca, dímelo en la cara", expresó en una entrevista. (FUENTE EXTERNA)

    La Casa Blanca publicó este miércoles una broma relacionada con el cierre parcial del Gobierno federal, que comenzó luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo en el Congreso para aprobar una extensión presupuestaria.

    En una publicación en X, la Casa Blanca escribió: "Nuestro encargado de redes sociales fue suspendido temporalmente, pero hacer a EE.UU. grande otra vez (el lema de las bases del presidente Donald Trump) no lo está".

    La publicación incluye una imagen de diseño intencionalmente descuidado: la bandera de Estados Unidos sobre un fondo PNG, con un águila en la parte inferior y las letras de "Make America Great Again" distribuidas de manera irregular y con distintas tipografías.

    RELACIONADAS

    Esta broma se suma a los memes publicados esta semana por el propio Trump que se burlan de los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, mediante video generados con inteligencia artificial (IA), en el que el segundo aparece con bigote y sombrero mexicano.

    • En los videos también se escucha una voz generada por IA que imitaba al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes.

    Califican de racista y falso el video

    Jeffries calificó el video como "racista y falso", y retó a Trump a decirle esas palabras en persona: "Cuando regrese a la Casa Blanca, dímelo en la cara", expresó en una entrevista.

    Estas burlas se producen en medio del inicio de un cierre de gobierno provocado por las negociaciones fallidas en el Senado para acordar una ampliación presupuestaria. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 