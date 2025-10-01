Una explosión de gas provoca el derrumbe parcial de un edificio en Nueva York

Imagen muestra el derrumbe parcial de un edificio de Nueva York tras explosión de gas. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un "derrumbe parcial" de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx causado por una explosión de gas este miércoles, incidente en el que, según los medios locales, hasta el momento no se han reportado heridos.

"El FDNY trabaja en un derrumbe parcial en el 207 de la avenida Alexander, en el Bronx", informó en su cuenta de X el departamento.

De acuerdo con The New York Post, los bomberos descubrieron que el pozo del incinerador se había derrumbado dentro del edificio.

Te puede interesar Suman 31 los fallecidos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

Por su parte, CBS News apunta que la explosión, que se dio a primera hora de la mañana, arrojó ladrillos, equipos de aire acondicionado y otros escombros sobre los edificios cercanos, la acera y la calle.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/explosionny2-cee420d6.jpeg Imagen muestra el derrumbe parcial de un edificio de Nueva York tras explosión de gas. (FUENTE EXTERNA)

Monitorea la situación

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que se mantiene pendiente de la situación. "Neoyorquinos, he recibido información sobre la emergencia que se está produciendo en la zona de Mott Haven, en el Bronx", publicó en X.

"Estamos recibiendo una evaluación completa de los servicios de emergencia y seguiremos proporcionando actualizaciones. Por favor, eviten la zona por su seguridad", agregó.

El sistema oficial de notificación de emergencias de la ciudad de Nueva York informó que se esperan retrasos cerca de la avenida Alexander y la calle 135 Este del Bronx, por lo que recomendó el uso de rutas alternas.

New Yorkers, I have been briefed about the emergency situation taking place in the Mott Haven area of the Bronx.



We are getting a full assessment from first responders and will continue to provide updates. Please avoid the area for your safety. https://t.co/r4d5Vem7Es — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 1, 2025