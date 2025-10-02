Arrestan en Georgia a un condenado por asesinato liberado por error en Miami

Autoridades estadounidenses arrestaron en Georgia a James Daniels, un condenado por doble asesinato que fue liberado por error de una cárcel en Miami (Florida).

Daniels, de 60 años, fue detenido en una vivienda en Macon, en el centro del estado de Georgia, pocos días después de que se iniciara su búsqueda, al ser considerado "peligroso" por las autoridades del condado Miami-Dade.

Los agentes U.S. Marshal (Alguacil de Estados Unidos) detuvieron también a Timishea Price, concejala de Reynolds (Georgia), a quien señalaron como sospechosa de haber estado en contacto con Daniels.

La política enfrenta cargos por obstruir la búsqueda de un convicto por asesinato.

El Departamento de correcciones del condado Miami-Dade había señalado esta semana que el asesino convicto fue liberado el sábado del Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, debido a "un error de procedimiento".

El crimen

El fugitivo, también conocido como '45', cumplía condena de cadena perpetua por el secuestro, la tortura y el asesinato de los camioneros Osmar Oliva y Johan Gonzalez Quesada, así como por atacar a una tercera víctima que logró sobrevivir.

El crimen fue perpetrado en 2020 junto con Frederick Rudolph y Herbert Barr, el primero de los cuales a finales de 2024 fue declarado culpable de múltiples cargos junto a Daniels, incluyendo secuestro con resultado de muerte, por lo que ambos fueron sentenciados a cadena perpetua en marzo de 2025.

El tercer sospechoso, Barr, fue declarado culpable de secuestro y condenado a 12 años y medio de prisión.

Daniels cumplió tiempo en prisión por los asesinatos cometidos en una instalación estatal en Lake City (Florida), y la semana pasada fue trasladado a la custodia del condado de Miami-Dade para enfrentar cargos locales adicionales.

"Se está llevando a cabo una investigación completa de asuntos internos para revisar las circunstancias que rodean este incidente y cualquier posible incumplimiento de las políticas del departamento", informó el Departamento de correcciones del condado".