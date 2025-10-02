El cierre Federal en EE. UU. hace imposible publicar los datos de empleo de septiembre

El Congreso de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) de Estados Unidos no publicará este viernes los datos de desempleo y de creación de empleo correspondientes a septiembre debido al cierre parcial del Gobierno Federal.

El receso decretado hasta mañana viernes en el Senado debido a la festividad judía del yom kippur hace imposible que el BLS, cuyo funcionamiento está suspendido, pueda publicar el informe en la fecha programada.

El reporte mensual del buró es clave para conocer la marcha de la economía estadounidense y tiene un importante peso las decisiones de la Reserva Federal en materia de política monetaria.

Falta de acuerdo

El Gobierno Federal permanece cerrado desde el 1 de octubre debido a la falta de acuerdo en el Senado para aprobar un presupuesto que mantenga abierta la Administración.

Demócratas y republicanos permanecen divididos a cuenta del gasto en sanidad para poder elaborar un nuevo presupuesto que levante el cierre Federal.

A su vez el Gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con ampliar los despidos de funcionarios públicos aprovechando el cierre si los demócratas no conceden los siete votos que necesita la propuesta republicana para prosperar en la Cámara Alta.