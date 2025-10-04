Acusan en Miami a dos hombres por lavar dinero vinculado a hijos de Maduro

29/09/2025.- Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ PRENSA MIRAFLORES )

Dos hombres en Miami (Florida) han sido acusados por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó este sábado la cadena FOX.

Arick Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del mandatario venezolano y sus allegados, tras recibir transferencias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo con información del FBI citada por la televisora.

Las autoridades federales los investigan desde 2019. Tres años después, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100,000 dólares que se presume eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del Gobierno venezolano.

El FBI señaló que los acusados lograron ingresar cerca de 25,000 dólares a Estados Unidos. Se cree que la operación formaba parte de una red internacional de blanqueo de dinero.

Acusación

Komarczyk fue acusado el 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

Carbajal , ciudadano uruguayo , fue detenido durante un vuelo de deportación desde República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, declaró a la televisora que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro son "salvavidas criminales" para su régimen.

Patel compartió este sábado la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que calificó a Maduro como un "corrupto" y un "dictador narcoterrorista", y aseguró que Estados Unidos "no será un refugio seguro" para su dinero.

El jueves pasado, los senadores republicanos por Florida Rick Scott y Ashley Moody presentaron un proyecto de ley para duplicar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano, así como otra medida para prohibir negocios con empresas vinculadas a su Gobierno.