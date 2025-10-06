×
Cierre de Gobierno
Trump está abierto a un acuerdo con los demócratas sobre salud para reabrir el Gobierno

Los demócratas piden aumentar las partidas en sanidad, mientras los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar servicios de salud a los migrantes irregulares

    Expandir imagen
    Trump está abierto a un acuerdo con los demócratas sobre salud para reabrir el Gobierno
    El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un anuncio en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 2 de septiembre de 2025. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que está dispuesto a negociar con los demócratas un pacto sobre la atención sanitaria para reabrir el Gobierno federal, que lleva cerrado desde hace seis días por la falta de acuerdo.

    • "Aguanten, pueden pasar cosas buenas", afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca y agregó que existen negociaciones en curso con la oposición demócrata sobre el cuidado de la salud, sin dar más detalles.

    El mandatario añadió: "Me gustaría ver un acuerdo sobre el cuidado de la salud (...) Obamacare ha sido un desastre, como saben".

    Durante su intervención, Trump sugirió que el acuerdo de salud debe ser "más amplio" y contemplar una extensión de subsidios integrados en la Ley de Atención Médica, argumentando que actualmente existen "miles de millones" desperdiciados en este rubro.

    Financiamiento de seguros de salud

    La falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Senado sobre el financiamiento de los seguros de salud y la Ley de Atención Asequible (Obamacare) mantiene paralizado al Gobierno federal por más de seis días.

    Los demócratas piden aumentar las partidas en sanidad, mientras los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar servicios de salud a los migrantes irregulares.

    Sin un acuerdo para extender el presupuesto federal, el Gobierno seguirá cerrado, lo que implica dejar sin empleo a miles de trabajadores federales.

    El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo que están dispuestos a apoyar el financiamiento de la atención médica "pero no sin reformas", mientras que su contraparte, el líder demócrata Chuck Schumer, afirmó que los republicanos se niegan a sentarse a negociar.

