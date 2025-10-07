Senado de EE. UU. confirma 107 nominados de Trump, entre embajadores y altos funcionarios

Fachada del Senado de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes en una votación en bloque de 51 a 47 un total de 107 nominados del presidente, Donald Trump, para cargos de embajadores, fiscales federales y altos funcionarios de agencias gubernamentales.

Herschel Walker, exjugador de fútbol americano y aliado cercano de Trump, fue designado como embajador de Estados Unidos en las Bahamas.

Además, se aprobaron los fiscales federales para los distritos de Iowa y Dakota del Sur. La votación se realizó bajo las nuevas reglas del Senado que permiten la aprobación de múltiples nominados con una mayoría simple, sin necesidad de los 60 votos tradicionales.

Esta confirmación masiva se produjo en medio del cierre parcial del Gobierno, que ha afectado a diversas agencias federales.

Los republicanos en el Senado han utilizado esta estrategia para avanzar en la agenda de nominaciones del presidente Trump, mientras que los demócratas han expresado su preocupación por la rapidez del proceso y la falta de debate.

¿Quienes fueron confirmados?

Otros funcionarios asociados a Trump que fueron confirmados son Paul Atkins , como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) hasta 2031, cuya permanencia ha sido cuestionada por su enfoque conservador en regulación financiera; Brandon Judd , exdirector del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, designado como embajador en Chile y criticado por su postura dura en temas migratorios.

Finalmente, destaca el nombramiento de Sergio Gor, exasesor cercano de Trump, como embajador de Estados Unidos en India, cuya confirmación generó debate por su limitada experiencia diplomática.

Con esta acción, el Senado ha logrado reducir significativamente el número de nominados pendientes, dejando solo 26 por confirmar: 16 para puestos ejecutivos y 10 para roles judiciales.