Vance relanza su cuenta en TikTok con un primer vídeo como vicepresidente de EE.UU.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha relanzado su cuenta en TikTok con su primer vídeo en esa red como vicepresidente, el mismo día en que el mandatario, Donald Trump, publicó también allí su primer mensaje como presidente para subrayar que su Administración ha "salvado" esa plataforma.

"Hola chicos, aquí JD Vance. Solo quiero que sepáis que estamos relanzando la página de TikTok del vicepresidente. Me había vuelto un poco perezoso en los últimos meses, me había centrado en el trabajo de ser vicepresidente, no lo suficiente en TikTok, pero eso va a cambiar", dijo Vance el lunes por la noche.

En esta nueva etapa, añadió, informarán de lo que está pasando en la Casa Blanca y en el país e incluirán "de vez en cuando" algunos "memes de sombreros".

A finales de septiembre, la Casa Blanca se había burlado del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un vídeo generado por inteligencia artificial en el que éste aparece caracterizado con bigote y sombrero mexicano.

Vance tiene en TikTok 2.6 millones de seguidores. Se presenta como cristiano, marido, padre y, en último lugar, vicepresidente de Estados Unidos, y solo sigue a tres cuentas, todas relacionadas con el presidente o con el movimiento trumpista: @realdonaldtrump, @teamtrump y @maga.

Su último TikTok se remontaba al 4 de noviembre de 2024, un día antes de las presidenciales, en las que animaba a votar por Trump.

"Esto es un paquete de seis bajo el liderazgo de Kamala Harris", decía con seis latas de cerveza en la mano, señalando después a tanques de almacenamiento de la marca Old Style en La Crosse, Wisconsin, diseñados para parecer una réplica gigante de esas latas, dejando claro qué se podía esperar de un nuevo gobierno republicano.

"Hagamos Estados Unidos grande de nuevo", decía el entonces candidato a vicepresidente, repitiendo el lema de Trump (MAGA, por sus siglas en inglés) y criticando a la rival demócrata en esos comicios.

El lunes, Trump se había dirigido a los más jóvenes en su primer vídeo publicado en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca.

Orden ejecutiva

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me debéis una", decía el líder republicano en ese vídeo, en el que está sentado en su despacho.

El 25 de septiembre firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la plataforma en EE. UU. tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

En 2024, el Congreso estableció que, para proteger la seguridad nacional, TikTok debía cerrarse en EE. UU. si no se establecía una sociedad que operara la aplicación en el país norteamericano suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Según informó la Casa Blanca, el gigante tecnológico estadounidense Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo.