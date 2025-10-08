Una nueva demanda combate el regalo de un terreno de Florida para la biblioteca de Trump

Indignación ciudadana por el uso de espacio público para la biblioteca de Trump. ( FUENTE EXTERNA )

Una nueva demanda legal busca frenar el regalo de un terreno público de Florida para construir la biblioteca oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, en el centro de Miami, al argumentar que no existió transparencia en el acuerdo.

El historiador floridano Marvin Dunn presentó una demanda en el Undécimo Circuito Judicial contra la universidad pública Miami-Dade College, que en septiembre pasado cedió un terreno de 2.63 acres (más de 4,000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump.

El recurso legal acusa a la junta directiva de la institución de violar la Ley Sunshine de Florida, que exige que todas las reuniones de las comisiones y consejos del estado, los condados y municipios sean abiertos al público.

"Esta acción no tiene que ver con si el Consejo Directivo tomó una decisión sabia. No es para hacer una protesta política. En lugar de eso, lidia con el hecho que, al tomar esa decisión, el Consejo Directivo incuestionablemente violó la sacrosanta Ley Sunshine", señala la demanda.

Dunn también asegura que la Ley Sunshine requiere un "aviso razonable" al público sobre futuras reuniones, pero la universidad, según su relato, solo indicó que la junta del 23 de septiembre en la que aprobó la cesión sería para "discutir potenciales transacciones de bienes raíces".

Terreno cedido

La demanda afronta el reto que el Gobierno de Florida ya aprobó la semana pasada regalar el terreno para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores por considerarla "un insulto" por ser un lote público y estar junto a la Torre de la Libertad, a donde llegaron refugiados cubanos.

Además, una encuesta reveló este lunes que casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade, el 74 %, rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca de Trump en la ciudad, según la firma local Bendixen & Amandi International.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021) y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.