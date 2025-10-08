×
Cascos azules

Sin dinero suficiente, la ONU reducirá en 25% el número de Cascos Azules en el mundo

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington anunció recortes masivos en su ayuda al extranjero

    Expandir imagen
    Sin dinero suficiente, la ONU reducirá en 25% el número de Cascos Azules en el mundo
    La reducción del 25% de los efectivos se repartirá entre las 11 misiones actualmente en marcha, precisó la fuente. (FUENTE EXTERNA)

    La ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules desplegados en el mundo en los próximos meses, es decir, entre 13.000 y 14.000 militares y policías menos, debido principalmente a los recortes estadounidenses de fondos para la organización.

    "Tendremos que repatriar, reducir en aproximadamente un 25% el número de nuestros efectivos de mantenimiento de la paz, militares y policías, así como su equipo, y un número importante de empleados civiles de las misiones también se verán afectados", indicó este funcionario bajo condición de anonimato.

    La reducción del 25% de los efectivos se repartirá entre las 11 misiones actualmente en marcha, precisó la fuente.

    El presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz para 2025-2026 (de julio de 2025 a junio de 2026) es de aproximadamente 5.400 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones deben provenir de Estados Unidos y 1.200 millones de China.

    Recortes masivos

    Pero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington anunció recortes masivos en su ayuda al extranjero y la ONU esperaba las decisiones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.

    Estados Unidos informó a la ONU que solo contribuirán al presupuesto de este año con 682 millones de dólares, de los cuales 85 millones están reservados para la futura oficina de apoyo de la ONU a la nueva misión internacional anti-pandillas en Haití.

    En total, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% del presupuesto actual de mantenimiento de la paz.

