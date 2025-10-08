Rubio avisa a Trump en medio de una comparecencia que acuerdo para Gaza está "muy cerca"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izq.), conversa con el presidente Donald Trump (der.) durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 8 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/FRANCIS CHUNG )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interrumpió al presidente, Donald Trump, en una comparecencia ante la prensa para advertirle de que el acuerdo entre Israel y Hamás para implementar el plan de paz en la Franja de Gaza está "muy cerca".

"El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", aseguró Trump mientras participaba en una mesa redonda frente a los periodistas sobre el combate de su Gobierno al movimiento antifascista.

Mientras hablaba la fiscal general, Pam Bondi, Rubio le entregó un papel a Trump en el que estaba escrito el mensaje. Más tarde, el secretario se acercó y le dijo algo al oído mientras el presidente leía el mensaje.

En fotografías de la prensa se observa que en la nota Rubio ponía que el acuerdo estaba "muy cerca" y sugería al mandatario publicar pronto un mensaje en su cuenta de la red Truth Social para ser el primero en anunciar el pacto.

Viaje el domingo

Durante ese mismo evento, Trump anunció que podría viajar el próximo domingo a Oriente Medio si las negociaciones para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien.

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto negociando con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas.