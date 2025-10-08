Trump pide identificar a financistas del movimiento Antifa en EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 8 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/FRANCIS CHUNG )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auspició este miércoles una mesa redonda sobre el grupo Antifa junto a influenciadores conservadores y periodistas de derecha, pidiendo identificar a los "financistas" de este grupo, en medio de protestas contra las acciones de la Patrulla Fronteriza en Portland y Chicago.

Trump preguntó a los influenciadores y periodistas independientes sentados a sus costados que si conocen los nombres de los financistas de Antifa en Estados Unidos que los entreguen a las autoridades por ser "probablemente traidores".

"Debería quedar claro para todos los estadounidenses que tenemos una amenaza terrorista de izquierda muy grave en nuestro país. Radicales asociados con el grupo terrorista nacional Antifa, del que han oído hablar mucho últimamente, y yo he oído hablar mucho de ellos durante 10 años", agregó el mandatario.

Entre los participantes más conocidos de la mesa redonda sobre Antifa en la Casa Blanca estuvieron el periodista Andy Ngo, los creadores de contenido Nick Sortor y Katie Daviscourt, así como Jonathan Choe y James Klug, todos reconocidos por su cobertura crítica de protestas de izquierda.

Agresión por miembros de Antifa

Los participantes en la mesa redonda aseguraron haber sido agredidos por "miembros antifa" durante protestas sin presentar ningún tipo de prueba.

El 22 de septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva designando a Antifa como una organización terrorista nacional. En el documento, se describe a Antifa como una "empresa militarista y anarquista" que busca derrocar al gobierno de EE. UU., las autoridades policiales y el sistema legal mediante el uso de medios ilegales, incluyendo violencia y terrorismo.

La mesa redonda sobre el tema llega en medio de las protestas en Portland y Chicago contra las acciones de la Patrulla Fronteriza, donde manifestantes han denunciado abusos y operaciones de seguridad criticadas por autoridades locales.