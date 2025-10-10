Trump goza de "un estado de salud excepcional", concluye informe médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, goza de "un estado de salud excepcional", concluye el informe médico de la evaluación de rutina que se le realizó este viernes al mandatario en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

De acuerdo con el informe, Trump, de 79 años, tiene una edad cardiovascular catorce años menor que su edad cronológica, según el reporte compartido por la Casa Blanca.

El resultado agrega que el mandatario fue vacunado contra la influenza y que recibió una dosis de refuerzo contra la covid-19.

"El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente", concluye el resumen.

El informe indica que el presidente se encuentra en buenas condiciones para viajes internacionales, ya que tiene previsto viajar este fin de semana a oriente medio como actor de la mediación del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Pese al informe, medios de comunicación y analistas han expresado, constantemente, dudas sobre la salud de Trump, principalmente por su edad avanzada y factores de riesgo cardiovasculares.