Marco Rubio apoyó el año pasado la nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz

Fotografía de archivo del 4 de septiembre de 2025 del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hablando en una rueda de prensa en Quito (Ecuador). ( FUENTE EXTERNA )

El actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó el año pasado, cuando era senador, una carta para respaldar la nominación de la líder opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz, que este viernes le fue otorgado.

Rubio formó parte de un grupo de ocho legisladores republicanos que enviaron una misiva al Comité Noruego del Nobel el 26 de agosto de 2024, un mes después de las elecciones en Venezuela, en las que la oposición denunció un supuesto fraude del presidente Nicolás Maduro, solicitando el galardón para Machado.

La venezolana no obtuvo el Nobel de la Paz 2024, que fue concedido a supervivientes japoneses de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero sí resultó galardonada en la edición de 2025, cuyo anuncio se realizó este viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspiraba también a ese reconocimiento tras reivindicar el fin de ocho conflictos, incluido el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza anunciado esta misma semana, antes de conocerse el ganador del premio.

La Casa Blanca criticó este viernes al Comité del Nobel por "anteponer la política a la paz". "El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas", señaló Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

Carta de varios republicanos

En el momento en que Rubio respaldó la candidatura de Machado, aún no ocupaba el cargo de secretario de Estado y Trump no había ganado las elecciones presidenciales estadounidenses.

En la carta de agosto de 2024, Rubio y otros legisladores republicanos como Rick Scott, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Mike Waltz describieron a Machado como "un faro de esperanza y resiliencia" para el pueblo venezolano.

"Sus incansables esfuerzos por promover elecciones libres y justas, y por denunciar los abusos de derechos humanos bajo el régimen actual, encarnan los principios que el Premio Nobel de la Paz busca honrar", subrayaron.

El jueves, Trump afirmó que merece el Nobel de la Paz por haber cerrado ocho guerras, en contraste con Barack Obama, quien lo obtuvo en 2009, según él, "sin haber logrado absolutamente nada".

Varios congresistas republicanos de Florida, como Salazar o Scott, celebraron este viernes el premio para Machado, a la que llamaron "libertadora" y una "nueva Simón Bolívar", en contraste con la reacción de la Casa Blanca.